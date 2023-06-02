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Канада вперше ввела санкції проти проросійських політиків та олігархів Молдови

Канада вперше ввела санкції проти проросійських політиків та олігархів Молдови

Київ • УНН

 • 359436 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Канада вперше ввела санкції проти проросійських політиків, олігархів та бізнесменів Молдови. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

Деталі

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що країна запроваджує санкції проти семи фізичних осіб та однієї організації в Молдові. Як зазначається, ці нові заходи були створені у відповідь на триваючу агресивну війну росії проти України, яка становить серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці.

Так, Канада вперше впровадила санкції проти російських колабораціоністів у Молдові. Підкреслюється, що такі цілеспрямовані санкції мають на меті протидіяти зусиллям росії з дестабілізації регіону та підтримувати демократично обраний уряд Молдови.

Повідомляється, що ці санкції стосуються низки людей, у тому числі молдовських олігархів, бізнесменів, парламентарів і політиків, пов’язаних з росією. Вони також націлені на партію "Шор", яка працювала над дестабілізацією демократично обраного уряду Молдови та проводила протести на користь росії.

В МЗС Канади наголосили, що оскільки росія погрожує використати свою присутність на території Молдови, щоб втягнути країну в агресивну війну проти України, ці нові санкції підірвуть дії рф щодо перешкоджання національному уряду Молдови здійснювати повний суверенітет над її територією.

"Канада продовжить працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні захистити себе від незаконних і невиправданих нападів росії на її суверенітет, а також захистити своїх громадян від репресивного російського режиму. Ми завжди будемо з народами України та Молдови", - підкреслила Мелані Жолі.

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