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Канада впервые ввела санкции против пророссийских политиков и олигархов Молдовы

Канада впервые ввела санкции против пророссийских политиков и олигархов Молдовы

Киев • УНН

 • 359434 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Канада впервые ввела санкции против пророссийских политиков, олигархов и бизнесменов Молдовы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

Детали

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что страна вводит санкции против семи физических лиц и одной организации в Молдове. Как отмечается, эти новые меры были созданы в ответ на продолжающуюся агрессивную войну россии против Украины, которая представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности.

Так, Канада впервые ввела санкции против российских коллаборационистов в Молдове. Подчеркивается, что такие целенаправленные санкции имеют целью противодействовать усилиям россии по дестабилизации региона и поддерживать демократически избранное правительство Молдовы.

Сообщается, что эти санкции касаются ряда людей, в том числе молдавских олигархов, бизнесменов, парламентариев и политиков, связанных с россией. Они также нацелены на партию "Шор", которая работала над дестабилизацией демократически избранного правительства Молдовы и проводила протесты в пользу россии.

В МИД Канады отметили, что поскольку россия угрожает использовать свое присутствие на территории Молдовы, чтобы втянуть страну в агрессивную войну против Украины, эти новые санкции подорвут действия рф по препятствованию национальному правительству Молдовы осуществлять полный суверенитет над ее территорией.

"Канада продолжит работать со своими международными партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя от незаконных и неоправданных нападений россии на ее суверенитет, а также защитить своих граждан от репрессивного российского режима. Мы всегда будем с народами Украины и Молдовы", - подчеркнула Мелани Жоли.

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