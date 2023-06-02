Канада впервые ввела санкции против пророссийских политиков и олигархов Молдовы

Детали

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что страна вводит санкции против семи физических лиц и одной организации в Молдове. Как отмечается, эти новые меры были созданы в ответ на продолжающуюся агрессивную войну россии против Украины, которая представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности.

Так, Канада впервые ввела санкции против российских коллаборационистов в Молдове. Подчеркивается, что такие целенаправленные санкции имеют целью противодействовать усилиям россии по дестабилизации региона и поддерживать демократически избранное правительство Молдовы.

Сообщается, что эти санкции касаются ряда людей, в том числе молдавских олигархов, бизнесменов, парламентариев и политиков, связанных с россией. Они также нацелены на партию "Шор", которая работала над дестабилизацией демократически избранного правительства Молдовы и проводила протесты в пользу россии.

В МИД Канады отметили, что поскольку россия угрожает использовать свое присутствие на территории Молдовы, чтобы втянуть страну в агрессивную войну против Украины, эти новые санкции подорвут действия рф по препятствованию национальному правительству Молдовы осуществлять полный суверенитет над ее территорией.

"Канада продолжит работать со своими международными партнерами, чтобы помочь Украине защитить себя от незаконных и неоправданных нападений россии на ее суверенитет, а также защитить своих граждан от репрессивного российского режима. Мы всегда будем с народами Украины и Молдовы", - подчеркнула Мелани Жоли.

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