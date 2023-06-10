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Шмигаль зустрівся з Трюдо: Канада буде пліч-о-пліч з Україною під час усіх викликів війни та допоможе у відновленні

Київ • УНН

 • 344766 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Києві. Обговорили подальшу співпрацю у відновленні України. Про це повідомив прем'єр України у Telegram, пише УНН.

Шмигаль зустрівся з Трюдо: Канада буде пліч-о-пліч з Україною під час усіх викликів війни та допоможе у відновленні

Цитата 

“Переконаний, що Канада й надалі проявлятиме лідерство в рішеннях на підтримку України.

Канада буде пліч-о-пліч з Україною під час усіх викликів війни та допоможе у відновленні”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Шмигаль подякував Трюдо за додаткові 400 млн доларів військової допомоги.

Під час зустрічі обговорили нові величезні виклики, які стоять перед Україну. Зокрема,  те, що черговий терористичний акт росії на Каховській ГЕС призвів до найбільшої за останні десятиліття техногенної катастрофи в Європі. 

Прем'єр-міністр України зазначив, що вдячний за негайну підтримку від Канади в цій складній ситуації та за скасування всіх мит і квот для української продукції на один рік. 

Переговорні команди, як пише Шмигаль, завершують підготовку до оновленої Угоди про вільну торгівлю. Очікується, що підпишуть її у найкоротші терміни.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти 24 осіб і 17 організацій, які сприяють військовому вторгненню рф в Україну.

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