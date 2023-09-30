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Шмыгаль: от российских атак пострадало почти четыре десятка оборонных предприятий

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине от российских атак пострадало 37 оборонных предприятий. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Форуме оборонных индустрий, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что Украина сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники.

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