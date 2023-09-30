Шмыгаль: от российских атак пострадало почти четыре десятка оборонных предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине от российских атак пострадало 37 оборонных предприятий. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Форуме оборонных индустрий, передает корреспондент УНН.
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«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», - сказал Шмыгаль.
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Шмыгаль сообщал, что Украина сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники.