Шмигаль: від російських атак постраждало майже чотири десятки оборонних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Україні від російських атак постраждало 37 оборонних підприємств. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Форумі оборонних індустрій, передає кореспондент УНН.
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«Розуміємо, що наша оборонна промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів. Від таких атак постраждало 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення», - сказав Шмигаль.
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що Україна співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки.