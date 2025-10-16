Шмыгаль в Люксембурге договорился о новом пакете оружия и использовании замороженных активов РФ
Киев • УНН
Премьер Украины Шмыгаль посетил Люксембург, где провел переговоры по военной помощи, финансовой поддержке и усилению санкций против России. Достигнута договоренность о новом пакете военной помощи, включающем тактические машины, беспилотники и приборы ночного видения.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Люксембург провел переговоры с чиновниками и парламентариями относительно военной помощи, финансовой поддержки и усиления санкций против россии. Об этом Шмыгаль сообщил в Телеграм, пишет УНН.
Детали
Имел честь встретиться с Министром обороны Юрико Бакес. Поблагодарил за новый пакет военной помощи, включающий тактические машины, беспилотники и приборы ночного видения
Премьер также обсудил цифровое сотрудничество и участие Люксембурга в инициативе PURL для закупки американского вооружения, а также приглашение страны к совместным проектам в сфере ИИ и космоса.
В Палате Депутатов обсудили использование замороженных активов россии.
Агрессор должен платить за ведение войны. Рассчитываем на поиск возможностей использования этих активов и усиление санкционного давления на россию
Украина и Германия подписали соглашение о расширении оборонно-промышленного сотрудничества15.10.25, 23:27 • 3760 просмотров