Шмигаль у Люксембурзі домовився про новий пакет зброї та використання заморожених активів рф
Київ • УНН
Прем'єр України Шмигаль відвідав Люксембург, де провів переговори щодо військової допомоги, фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії. Домовлено про новий пакет військової допомоги, що включає тактичні машини, безпілотники та прилади нічного бачення.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Люксембургу провів переговори з урядовцями та парламентарями щодо військової допомоги, фінансової підтримки та посилення санкцій проти росії. Про це Шмигаль повідомив у Телеграм, пише УНН.
Деталі
Мав честь зустрітися з Міністеркою оборони Юріко Бакес. Подякував за новий пакет військової допомоги, що включає тактичні машини, безпілотники та прилади нічного бачення
Прем’єр також обговорив цифрову співпрацю та участь Люксембургу у ініціативі PURL для закупівлі американського озброєння, а також запрошення країни до спільних проєктів у сфері ШІ та космосу.
У Палаті Депутатів обговорили використання заморожених активів росії.
Агресор має платити за ведення війни. Розраховуємо на пошук можливостей використання цих активів і посилення санкційного тиску на росію
Україна та Німеччина підписали угоду про розширення оборонно-промислового співробітництва15.10.25, 23:27 • 3768 переглядiв