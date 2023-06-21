Шмыгаль: Украина готовит механизм конфискации 500 млрд долларов замороженных активов рф

Цитата

"Один из ключевых вопросов, с которым мы постоянно сталкиваемся: "кто заплатит сотни миллиардов за восстановление?" Прежде всего, россия должна заплатить за то, что она уничтожила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит нам конфисковать до 500 миллиардов долларов российских активов, замороженных на Западе", - сообщил премьер.

Детали

Шмыгаль напомнил, что в мае на заседании Совета Европы было принято решение о создании реестра убытков, нанесенных агрессией россии против Украины. По его словам, это является первой составляющей международного механизма компенсации.

"Вторым источником финансирования реконструкции является украинский бюджет, в частности средства от конфискованных российских активов в Украине. В украинском бюджете на 2023 год уже заложено 3,3 миллиарда долларов, и за эти средства мы уже начали восстановление", - отметил он.

Третьим источником станет помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций, добавил премьер. Он поблагодарил союзников за поддержку и подчеркнул, что они уже пообещали выделить 4,3 миллиарда долларов из общих 14,1 миллиарда, необходимых для быстрого восстановления в течение следующих 12 месяцев.

"Но нам все равно нужно еще 6,55 миллиарда долларов. Мы поставили перед собой амбициозную цель получить залог на эту сумму в результате этой конференции", - подытожил премьер.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне озвучил десять аспектов восстановления Украины.