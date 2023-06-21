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Шмигаль: Україна готує механізм конфіскації 500 млрд доларів заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 297099 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 мільярдів доларів російських заморожених активів. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні, передає УНН.

Шмигаль: Україна готує механізм конфіскації 500 млрд доларів заморожених активів рф

Цитата

"Одне з ключових питань, з яким ми постійно стикаємося: "хто заплатить сотні мільярдів за відновлення?" Перш за все, росія повинна заплатити за те, що вона знищила. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить нам конфіскувати до 500 мільярдів доларів російських активів, заморожених на Заході", - повідомив прем'єр.

Деталі

Шмигаль нагадав, що у травні на засіданні Ради Європи було прийнято рішення про створення реєстру збитків, завданих агресією росії проти України. За його словами, це є першою складовою міжнародного механізму компенсації.

"Другим джерелом фінансування реконструкції є український бюджет, зокрема кошти від конфіскованих російських активів в Україні. В українському бюджеті на 2023 рік уже закладено 3,3 мільярда доларів, і за ці кошти ми вже розпочали відновлення", - зазначив він.

Третім джерелом стане допомога міжнародних партнерів, у тому числі міжнародних фінансових організацій, додав прем'єр. Він подякував союзникам за підтримку та підкреслив, що вони вже пообіцяли виділити 4,3 мільярда доларів із загальних 14,1 мільярда, необхідних для швидкого відновлення протягом наступних 12 місяців.

"Але нам все одно потрібно ще 6,55 мільярда доларів. Ми поставили перед собою амбітну мету отримати заставу на цю суму в результаті цієї конференції", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні озвучив десять аспектів відбудови України.

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