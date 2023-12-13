Шмыгаль: Украина совместно с партнерами готовит матрицу реформ
Киев • УНН
Украина работает с международными партнерами над созданием комплексной матрицы реформ, охватывающей сферы от экономики до образования, подтверждая приверженность реформам, несмотря на российскую агрессию.
Правительство совместно с партнерами готовит матрицу реформ, которая охватит все сферы. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время открытия министерского заседания ОЭСР, пишет УНН.
Сейчас совместно с партнерами готовим матрицу реформ - исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторских обязательств, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, которая включает ключевые реформы украинского правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров
По его словам, речь идет, в частности, о бенчмарках МВФ, рекомендациях Европейской комиссии, наработках со Всемирным банком и ОЭСР и плане реформ в рамках 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility, который сейчас нарабатывается.
"Матрица реформ охватит все сферы: от экономики и цифровизации до верховенства права и образовательной реформы", - указал Премьер.
Шмыгаль отметил, что, несмотря на полномасштабную агрессию россии, преданность Украины реформам и национальной трансформации остается непоколебимой.
Ранее
Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном и главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли запустили программу по начальному диалогу для вступления Украины в ОЭСР.
Шмыгаль: Украина совместно с партнерами готовит матрицу реформ
Украина работает с международными партнерами над созданием комплексной матрицы реформ, охватывающей сферы от экономики до образования, подтверждая приверженность реформам, несмотря на российскую агрессию.
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