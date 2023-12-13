Шмыгаль: Украина совместно с партнерами готовит матрицу реформ

Правительство совместно с партнерами готовит матрицу реформ, которая охватит все сферы. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время открытия министерского заседания ОЭСР, пишет УНН.

Сейчас совместно с партнерами готовим матрицу реформ - исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторских обязательств, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, которая включает ключевые реформы украинского правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, речь идет, в частности, о бенчмарках МВФ, рекомендациях Европейской комиссии, наработках со Всемирным банком и ОЭСР и плане реформ в рамках 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility, который сейчас нарабатывается.

"Матрица реформ охватит все сферы: от экономики и цифровизации до верховенства права и образовательной реформы", - указал Премьер.

Шмыгаль отметил, что, несмотря на полномасштабную агрессию россии, преданность Украины реформам и национальной трансформации остается непоколебимой.

Ранее

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном и главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли запустили программу по начальному диалогу для вступления Украины в ОЭСР.