Стартувала програма щодо вступу України в Організацію економічного співробітництва та розвитку - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманном та главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі запустили Програму щодо початкового діалогу для вступу України в ОЕСР. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Шмигаля в Telegram.
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За словами прем’єр-міністра, програма дозволить підтримати реформи, відбудову та відновлення України, а її реалізація відкриє шлях до Дорожньої карти щодо отримання членства в ОЕСР.
"За останні пів року ми досягли значного прогресу в поглибленні співпраці з ОЕСР. У лютому Україна приєдналася до робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, а в березні в Києві було відкрито Офіс зв’язку Організації", - заявив прем’єр.
За його словами, Україна розраховує приєднатися до ОЕСР як повноправний член в “осяжному майбутньому, оскільки це нові інвестиційні проекти, нові іноземні компанії на українському ринку та кращі стандарти для життя”.
Доповлення
Організація економічного співробітництва і розвитку – міжурядова організація, що об’єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.
У жовтні 2022 року Рада ОЕСР після подання Україною відповідної заявки визнала її потенційним членом Організації та розпочала попередній діалог про вступ.
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