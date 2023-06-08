Стартовала программа по вступлению Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития - Шмыгаль

Детали

По словам премьер-министра, программа позволит поддержать реформы, восстановление и восстановление Украины, а ее реализация откроет путь к Дорожной карте по получению членства в ОЭСР.

"За последние полгода мы достигли значительного прогресса в углублении сотрудничества с ОЭСР. В феврале Украина присоединилась к рабочей группе ОЭСР по вопросам взяточничества, а в марте в Киеве был открыт Офис связи Организации", - заявил премьер-министр.

По его словам, Украина рассчитывает присоединиться к ОЭСР как полноправный член в “обозримом будущем, поскольку это новые инвестиционные проекты, новые иностранные компании на украинском рынке и лучшие стандарты для жизни”.

Дополнение

Организация экономического сотрудничества и развития – межправительственная организация, объединяющая 38 государств-членов, на которые приходится более 62% мирового ВВП. Члены ОЭСР провозглашают приверженность принципам демократии и рыночной экономики.

В октябре 2022 года Совет ОЭСР после подачи Украиной соответствующей заявки признал ее потенциальным членом Организации и начал предварительный диалог о вступлении.

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