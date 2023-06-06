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Україна призупинить виплату боргів Франції: підписано угоду

Київ • УНН

 • 443055 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Україна та Франція підписали угоду щодо призупинення виплат за офіційним боргом, що дозволить підтримати економіку, яка постраждала від війни, передає УНН із посиланням на Мінфін.

Україна призупинить виплату боргів Франції: підписано угоду

Деталі

Зазначається, що міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном підписав Угоду щодо призупинення виплат за державним боргом, що дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України.

“Вдячний Уряду Франції за підтримку фінансової системи України. Призупинення виплат за офіційним боргом дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни”, - цитує Марченко портал.

Довідково

14 вересня 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни росії проти України. Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, йдеться в повідомленні.

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