Мінфін назвав суму видатків з фонду держбюджету за квітень та дав пояснення, куди пішла більша кількість грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Міністерстві фінансів України назвали суму видатків з загального фонду держбюджету за квітень. Загальна сума за минулий місяць становить 229,3 млрд гривень. Також у Міністерсві відзвітували, на які сфери пішла більша кількість грошей. Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну з посиланням на місячний звіт, передає УНН.
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"За січень-квітень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 865,5 млрд грн. У квітні видатки становили 229,3 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 травня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Мінфіні також роз'яснили, на які потреби пішла більша кількість грошей з видатків за період січень-квітень, а також окремо за квітень 2023 року.
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- 371,5 млрд грн (у квітні – 95,1 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями або 42,9% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – квітень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 289,7 млрд грн (у квітні – 73,7 млрд грн).
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- 215,1 млрд грн (у квітні – 61,1 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 24,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:
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- 177,7 млрд грн (у квітні – 41,8 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 20,5% від загального обсягу видатків. У тому числі:
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- 47 млрд грн (у квітні – 11,7 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам або 5,4% від загального обсягу;
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- 38,1 млрд грн (у квітні – 14 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 4,4% від загального обсягу.
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