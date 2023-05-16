Минфин назвал сумму расходов из фонда госбюджета за апрель и дал объяснение, куда ушло большее количество денег
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Министерстве финансов Украины назвали сумму расходов из общего фонда госбюджета за апрель. Общая сумма за прошлый месяц составляет 229,3 млрд гривен. Также в Министерстве отчитались, на какие сферы пошло большее количество денег. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина со ссылкой на месячный отчет, передает УНН.
Цитата
"За январь-апрель 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 865,5 млрд грн. В апреле расходы составили 229,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 мая 2023 года", - говорится в сообщении.
Детали
В Минфине также разъяснили, на какие нужды пошло большее количество денег из расходов за период январь-апрель, а также отдельно за апрель 2023 года.
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- 371,5 млрд грн (в апреле – 95,1 млрд грн) – на оплату труда с начислениями или 42,9% от общего объема расходов, потраченных за январь – апрель 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 289,7 млрд грн (в апреле – 73,7 млрд грн).
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- 215,1 млрд грн (в апреле – 61,1 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 24,8% от общего объема расходов. В том числе:
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- 177,7 млрд грн (в апреле – 41,8 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 20,5% от общего объема расходов. В том числе:
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- 47 млрд грн (в апреле – 11,7 млрд грн) – на трансферты местным бюджетам или 5,4% от общего объема;
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- 38,1 млрд грн (в апреле – 14 млрд грн) – на обслуживание государственного долга или 4,4% от общего объема.
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