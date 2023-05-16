Минфин назвал сумму расходов из фонда госбюджета за апрель и дал объяснение, куда ушло большее количество денег

ukru
13 марта, 19:26 • 52112 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106557 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108684 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108751 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102269 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96906 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110702 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131567 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171770 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202843 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 45739 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 40790 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 27593 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 49687 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 29563 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171770 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202843 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144430 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150913 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187391 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66681 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103856 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120848 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156518 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163374 просмотра
Актуальное
Минфин назвал сумму расходов из фонда госбюджета за апрель и дал объяснение, куда ушло большее количество денег

Минфин назвал сумму расходов из фонда госбюджета за апрель и дал объяснение, куда ушло большее количество денег

Киев • УНН

 • 815251 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Министерстве финансов Украины назвали сумму расходов из общего фонда госбюджета за апрель. Общая сумма за прошлый месяц составляет 229,3 млрд гривен. Также в Министерстве отчитались, на какие сферы пошло большее количество денег. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина со ссылкой на месячный отчет, передает УНН.

Цитата

"За январь-апрель 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 865,5 млрд грн. В апреле расходы составили 229,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

В Минфине также разъяснили, на какие нужды пошло большее количество денег из расходов за период январь-апрель, а также отдельно за апрель 2023 года.

  • 371,5 млрд грн (в апреле – 95,1 млрд грн) – на оплату труда с начислениями или 42,9% от общего объема расходов, потраченных за январь – апрель 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 289,7 млрд грн (в апреле – 73,7 млрд грн).
  • 215,1 млрд грн (в апреле – 61,1 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 24,8% от общего объема расходов. В том числе:

  • 147,5 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);
  • 44,1 млрд грн - перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

    • 177,7 млрд грн (в апреле – 41,8 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 20,5% от общего объема расходов. В том числе:

  • 90,6 млрд грн – трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 64,8 млрд грн – для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

    • 47 млрд грн (в апреле – 11,7 млрд грн) – на трансферты местным бюджетам или 5,4% от общего объема;
    • 38,1 млрд грн (в апреле – 14 млрд грн) – на обслуживание государственного долга или 4,4% от общего объема.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министра финансов Украины пригласят на встречу G7 - Минфин Японии

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    Экономика

    Обратиться по вопросам размещения рекламы