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13 марта, 19:26 • 52135 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106578 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108694 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108760 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102273 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96934 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110708 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131571 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министра финансов Украины пригласят на встречу G7 - Минфин Японии

Министра финансов Украины пригласят на встречу G7 - Минфин Японии

Киев • УНН

 • 2118309 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Министры финансов "Группы семи" (G7) пригласят своего коллегу из Украины принять участие в сессии, посвященной глобальной экономике, заявил во вторник заместитель министра финансов Японии по иностранным делам Масато Канда, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Самой большой проблемой в отношении санкций против россии является их обход, сказал Канда журналистам, добавив, что G7 будет продолжать санкции против россии.

Напомним

Лидеры стран "Группы семи" должны осудить любую угрозу использования ядерного оружия и пообещать "решительные действия" против такого шага, когда на следующей неделе они проведут саммит в городе Хиросима, сказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в комментарии Reuters.

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