Министра финансов Украины пригласят на встречу G7 - Минфин Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Министры финансов "Группы семи" (G7) пригласят своего коллегу из Украины принять участие в сессии, посвященной глобальной экономике, заявил во вторник заместитель министра финансов Японии по иностранным делам Масато Канда, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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Самой большой проблемой в отношении санкций против россии является их обход, сказал Канда журналистам, добавив, что G7 будет продолжать санкции против россии.
Напомним
Лидеры стран "Группы семи" должны осудить любую угрозу использования ядерного оружия и пообещать "решительные действия" против такого шага, когда на следующей неделе они проведут саммит в городе Хиросима, сказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в комментарии Reuters.