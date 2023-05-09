Министра финансов Украины пригласят на встречу G7 - Минфин Японии

Детали

Самой большой проблемой в отношении санкций против россии является их обход, сказал Канда журналистам, добавив, что G7 будет продолжать санкции против россии.

Напомним

Лидеры стран "Группы семи" должны осудить любую угрозу использования ядерного оружия и пообещать "решительные действия" против такого шага, когда на следующей неделе они проведут саммит в городе Хиросима, сказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в комментарии Reuters.