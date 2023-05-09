Міністра фінансів України запросять на зустріч G7 - Мінфін Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністри фінансів "Групи семи" (G7) запросять свого колегу з України взяти участь у сесії, присвяченій глобальній економіці, заявив у вівторок заступник міністра фінансів Японії у закордонних справах Масато Канда, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Найбільшою проблемою щодо санкцій проти росії є їх обхід, сказав Канда журналістам, додавши, що G7 продовжуватиме санкції проти росії.
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Лідери країн "Групи семи" повинні засудити будь-яку загрозу використання ядерної зброї та пообіцяти "рішучі дії" проти такого кроку, коли наступного тижня вони проведуть саміт у місті Хіросіма, сказав посол України в Японії Сергій Корсунський у коментарі Reuters.