Украина приостановит выплату долгов Франции: подписано соглашение

Детали

Отмечается, что министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном подписал Соглашение о приостановлении выплат по государственному долгу, что позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины.

“Благодарен Правительству Франции за поддержку финансовой системы Украины. Приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать экономику, пострадавшую от войны”, - цитирует Марченко портал.

Справочно

14 сентября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны России против Украины. Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, говорится в сообщении.

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