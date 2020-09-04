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Шмыгаль рассказал, вернули ли госслужащим докарантинные зарплаты после решения КСУ

Киев • УНН

 • 15217 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. С момента публикации решения Конституционного суда Украины о незаконности ограничения зарплат госслужащим на период карантина, их заработные платы вернулись к тем уровням, которые были перед введением карантина. Однако, есть часть предприятий, которые не попали под решение КСУ. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Шмыгаль рассказал, вернули ли госслужащим докарантинные зарплаты после решения КСУ

"С момента публикации этого решения, заработные платы государственных служащих вернутся к тем уровням, которые были перед введением карантина. На самом деле, это была позиция депутатского корпуса Верховной Рады. Не всем вернулись докризисные, скажем так, докарантинные зарплаты. Есть часть предприятий, организаций, которые не попали под решение КСУ. В этом есть, конечно, некоторая несправедливость. Кабмин выходил с предложением пропорционального уменьшения заработных плат, но депутаты приняли решение поставить 10 минимальных зарплат, как черту", - сказал Денис Шмыгаль, комментируя решение КСУ об обжаловании ограничения зарплат на уровне 47 тыс. грн для госслужащих во время карантина.

Он отметил, что много хороших специалистов из госучреждений ушли работать в коммерческие и государство их потеряло.

Напомним, КСУ признал ограничение зарплат чиновникам на период карантина незаконным.

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