Шмигаль розповів, чи повернули держслужбовцям докарантинні зарплати після рішення КСУ

“З моменту публікації цього рішення, заробітні плати державних службовців повернуться до тих рівнів, які були перед запровадженням карантину. Насправді, це була позиція депутатського корпусу Верховної Ради. Не всім повернулись докризові, скажемо так, докарантинні зарплати. Є частина підприємств, організацій, які не потрапили під рішення КСУ. В цьому є, звичайно, деяка несправедливість. Кабмін виходив з пропозицією пропорційного зменшення заробітних плат, але депутати прийняли рішення поставити 10 мінімальних зарплат, як межу”, - сказав Денис Шмигаль, коментуючи рішення КСУ про оскарження обмеження зарплат на рівні 47 тис. грн для держслубовців під час карантину.

Він зазначив, що багато хороших спеціалістів з держустанов пішли працювати в комерційні і держава їх втратила.

Нагадаємо, КСУ визнав обмеження зарплат чиновникам на період карантину незаконним.