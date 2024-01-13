Шмыгаль рассказал, на что будет потрачена поддержка от Британии

Военная поддержка на 2,5 млрд фунтов от Великобритании пойдет не только на военных, но и на оборонную промышленность. Об этом в эфире телемарафона сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Шмыгаль отметил - речь идет об одной из крупнейших сумм военной поддержки Украины. При этом такая поддержка предусматривается не только на один год - а в течение всех 10 лет действия соглашения.

"Многие из партнеров имеют барьеры для финансирования военной поддержки Украины. Они предпочитают финансирование гуманитарных и бюджетных потребностей. Очень важно, что такая большая сумма будет профинансирована для поддержки украинской оборонной сферы... Также мы будем получать в рамках этих средств оружие, технологическую поддержку и прямое финансирование наших вооруженных сил", - добавил премьер-министр.