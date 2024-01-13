Шмыгаль рассказал, на что будет потрачена поддержка от Британии
Киев • УНН
Великобритания обещает предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи в течение 10 лет, которая будет направлена как на военную, так и на оборонную промышленность.
Военная поддержка на 2,5 млрд фунтов от Великобритании пойдет не только на военных, но и на оборонную промышленность. Об этом в эфире телемарафона сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Шмыгаль отметил - речь идет об одной из крупнейших сумм военной поддержки Украины. При этом такая поддержка предусматривается не только на один год - а в течение всех 10 лет действия соглашения.
"Многие из партнеров имеют барьеры для финансирования военной поддержки Украины. Они предпочитают финансирование гуманитарных и бюджетных потребностей. Очень важно, что такая большая сумма будет профинансирована для поддержки украинской оборонной сферы... Также мы будем получать в рамках этих средств оружие, технологическую поддержку и прямое финансирование наших вооруженных сил", - добавил премьер-министр.
Шмыгаль рассказал, на что будет потрачена поддержка от Британии
Великобритания обещает предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи в течение 10 лет, которая будет направлена как на военную, так и на оборонную промышленность.
Оккупанты на ВОТ готовят фальсификаторов для "выборов президента рф"
Россия готовится к фиктивным президентским выборам на оккупированных территориях, чтобы создать видимость высокой явки и легитимности оккупации.
Выборы в Тайване: победу одерживает действующий вице-президент Лай Цинде
Вице-президент Тайваня Лай Цинде побеждает на выборах, набрав более 40% голосов. Официальные результаты еще не объявлены.
Зеленский отметил воинов Нацгвардии, которые стойко защищают украинские позиции
Президент Зеленский поблагодарил солдат Национальной гвардии за стойкую оборону украинских позиций. Он особо отметил несколько бригад за их храбрость.
В Киеве потушили пожар в ТРЦ "Космополит": трое пострадавших
Пожар в киевском торговом центре "Космополит" потушили, двое взрослых и ребенок пострадали от вдыхания дыма, но от госпитализации отказались.
Зеленский провел видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии
Зеленский поблагодарил лидеров болгарского парламента за поддержку Украины, отметив, что этот шаг укрепляет украинскую стойкость и военную мощь.
Наша авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетчики поразили 18 важных объектов противника - сводка Генштаба
Украинские войска провели 49 боевых столкновений, во время которых авиация нанесла 11 ударов по вражеским объектам, а ракетные войска - по 18 ключевым объектам противника.
Генштаб: рф с начала широкомасштабной войны осуществила 626 химических атак
По данным Генерального штаба Украины, россия осуществила 626 химических атак в Украине, частота которых растет.
Суд обязал Трампа выплатить The New York Times 400 тысяч долларов
Трампа обязали выплатить The New York Times $392 638 судебных издержек после неудачного судебного иска по статье о его налоговых схемах.
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуация людей продолжается
Пожар на 4-м этаже ТРЦ "Космополит" в Киеве вызвал эвакуацию 200 человек, на место выехали более 50 спасателей.