Шмигаль розповів, на що буде витрачена підтримка від Британії

Військова підтримка на 2,5 млрд фунтів від Великої Британії піде не лише на військових, але й на оборонну промисловість. Про це в ефірі телемарафону повідоми прем՚єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Шмигаль наголосив - мова йде про одну з найбільших сум військової підтримки України. При цьому така підтримка передбачається не лише на один рік - а впродовж всіх 10 років дії угоди.

"Багато хто з партнерів має бар'єри для фінансування військової підтримки України. Вони надають перевагу фінансуванню гуманітарних та бюджетних потреб. Дуже важливо, що така велика сума буде профінансована для підтримки української оборонної сфери... Також ми будемо отримувати в межах цих коштів зброю, технологічну підтримку та пряме фінансування наших збройних сил", - додав прем'єр-міністр.