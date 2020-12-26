Шмыгаль прогнозирует, что в 2021 году экономика вырастет почти на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики почти на 5%. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал Шмыгаль.
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Он также напомнил, что промышленное производство в ноябре этого года возобновилось к уровню ноября 2019-го.
"Если сравнивать с октябрем, то промышленность выросла почти на 1,5%. Комплексные программы поддержки промышленности, в частности машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 год так же предусмотрены миллиарды гривен поддержки", - резюмировал премьер.
Ранее МВФ улучшил прогноз по экономике Украины.