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Шмигаль прогнозує, що у 2021 році економіка зросте майже на 5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже 5%. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Шмигаль прогнозує, що у 2021 році економіка зросте майже на 5%

"У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни", - написав Шмигаль.

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Він також нагадав, що промислове виробництво в листопаді цього року відновилося до рівня листопада 2019-го.

"Якщо порівнювати з жовтнем, то промисловість зросла майже на 1,5%. Комплексні програми підтримки промисловості, зокрема машинобудування, дадуть поштовх до подальшого зростання в наступному році. Для цього в бюджеті на 2021 рік так само передбачені мільярди гривень підтримки", - резюмував прем’єр.

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