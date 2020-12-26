Шмигаль прогнозує, що у 2021 році економіка зросте майже на 5%

"У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни", - написав Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ прогнозує зростання ВВП у наступні роки на рівні 4%

Він також нагадав, що промислове виробництво в листопаді цього року відновилося до рівня листопада 2019-го.

"Якщо порівнювати з жовтнем, то промисловість зросла майже на 1,5%. Комплексні програми підтримки промисловості, зокрема машинобудування, дадуть поштовх до подальшого зростання в наступному році. Для цього в бюджеті на 2021 рік так само передбачені мільярди гривень підтримки", - резюмував прем’єр.

Раніше МВФ покращив прогноз щодо економіки України.