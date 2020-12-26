Шмигаль прогнозує, що у 2021 році економіка зросте майже на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже 5%. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни", - написав Шмигаль.
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Він також нагадав, що промислове виробництво в листопаді цього року відновилося до рівня листопада 2019-го.
"Якщо порівнювати з жовтнем, то промисловість зросла майже на 1,5%. Комплексні програми підтримки промисловості, зокрема машинобудування, дадуть поштовх до подальшого зростання в наступному році. Для цього в бюджеті на 2021 рік так само передбачені мільярди гривень підтримки", - резюмував прем’єр.
Раніше МВФ покращив прогноз щодо економіки України.