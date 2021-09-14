Шмыгаль поддерживает введение двойного гражданства, но не с Россией

Цитата

“Я вам скажу личное мнение: двойное гражданство — это признак цивилизованных стран. То есть во многих цивилизованных странах двойное гражданство — это обычная норма. Конечно, это должна быть такая транспарентная, довольно открытая и прозрачная вещь. Конечно, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором. Это те вещи, которые прописаны также в проекте закона”, — сказал премьер.

Детали

По его словам, на сегодня большая часть украинцев живет за границей — речь идет о миллионах или десятках миллионов людей.

Многие из этих людей хотел бы иметь паспорт украинца, уверен Шмыгаль.

По его мнению, это люди, которые смогут поддерживать страну, участвовать в какой-то общественной жизни и привлекать инвестиции.



“Моя позиция — что двойное гражданство конечно должно быть. Это усилит нас”, — добавил премьер.

На уточняющий вопрос о внесении правительством в Раду соответствующего законопроекта по поручению СНБО он ответил: “Законопроект будет рассмотрен парламентом... Законопроект о двойном гражданстве — в парламенте, по-моему, несколько вариантов. Сейчас комитеты рассматривают”.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что вопрос о введении двойного гражданства в Украине является сложным из-за российской оккупации и как следствие паспортизацию украинских граждан.



Что было раньше

Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 февраля поручил правительству в течение двух месяцев разработать законопроект, который поможет урегулировать вопрос двойного гражданства.

Кроме того, 23 июля, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве чиновников.



Документ предлагает деклараций, которые обязаны заполнять чиновники, добавить отдельную строку о наличии двойного гражданства.

Кабмину поручено обеспечить информирование на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в августе текущего года о результатах выполнения задач, определенных в подпункте 2 пункта 1 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 года “О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства”, введенного в действие Указом Президента Украины от 4 марта 2021 года № 85, по разработке и внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины проектов законов Украины, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.

24 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта.