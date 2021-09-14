Шмигаль підтримує запровадження подвійного громадянства, але не з Росією

Цитата

“Я вам скажу особисту думку: подвійне громадянство — це ознака цивілізованих країн. Тобто у багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство — це звичайна норма. Звичайно, це має бути така транспарентна, доволі відкрита і прозора річ. Звичайно, не припускається, для мене особисто, подвійне громадянство з країною-агресором. Це ті речі, які прописані також у проекті закону”, — сказав прем’єр.

Деталі

З його слів, на сьогодні велика частина українців живе за кордоном — мова йде про мільйони або десятки мільйонів людей.

Багато хто з цих людей хотів би мати паспорт українця, впевнений Шмигаль.

На його думку, це люди, які зможуть підтримувати країну, брати участь у якомусь суспільному житті та залучати інвестиції.



“Моя позиція — що подвійне громадянство звичайно має бути. Це посилить нас”, — додав прем’єр.

На уточнююче питання щодо внесення урядом до Ради відповідного законопроекту на виконання доручення РНБО він відповів: “Законопроект буде розглянутий парламентом... Законопроект про подвійне громадянство — в парламенті, по-моєму, декілька варіантів. Зараз комітети розглядають”.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США заявив, що питання щодо запровадження подвійного громадянства в Україні є складним через російську окупацію і як наслідок паспортизацію українських громадян.



Що було раніше

Рада національної безпеки і оборони України 26 лютого доручила уряду протягом двох місяців розробити законопроект, який допоможе врегулювати питання подвійного громадянства.

Крім того, 23 липня, Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство чиновників.



Документ пропонує до декларацій, які зобов’язані заповнювати чиновники, додати окремий рядок про наявність подвійного громадянства.

Кабміну доручено забезпечити інформування на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у серпні поточного року про результати виконання завдань, визначених у підпункті 2 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року “Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства”, введеного в дію Указом Президента України від 4 березня 2021 року № 85, стосовно розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства.

24 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта.