Зеленський пояснив, чому Україна не вводить подвійне громадянство

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“Так, я виступаю за подвійне громадянство, розглядається це питання серед парламентарів України. Але тут дуже важливо, чи це на часі саме сьогодні. Тому що складно — ви самі розумієте, як це було щодо тимчасової окупації нашого українського півострова. Ви знаєте, що є паспортизація впродовж більше 20 років російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Біля 600 тис. російських паспортів роздано на наших українських територіях, які зараз окуповані”, — сказав Президент.

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З його слів, у мирний час це питання парламентарі могли б швидко проголосувати, зокрема, і заради українців, які мають українське коріння, але живуть у США, у Канаді, у ЄС тощо.

“Це питання дуже складне саме через те, що є паспортизація. І деякі громадяни, які мають інші громадянства, можуть через цей закон отримати українське (громадянство — ред.)... Актуальне питання, але через складнощі, які я назвав, нам треба вибудувати таке законодавство щодо подвійного громадянства — воно не може бути універсальним”, — зазначив Глава держави.

Він додав, що підхід повинен бути окремим для кожної громади та країни.

Додамо

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, згідно з яким можливість стати громадянами РФ за спрощеною процедурою отримали люди, "які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України". Кількість жителів ОРДЛО, які примусово отримали російські паспорти, на кінець квітня 2021 року, за даними російських чиновників, сягнула 538 тис. осіб, і до кінця року, вірять у РФ, їх побільшає до мільйона.

Як повідомляв раніше віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, тільки в окупованому Донбасі і в Криму примусова російська паспортизація торкнулась чи не 90% населення.

У цьому році стало відомо, що Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів непідконтрольних України районів Донбасу з російськими паспортами.