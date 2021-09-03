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Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство

Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство

Киев  •  УНН

 • 45299 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Вопрос о введении двойного гражданства в Украине является сложным из-за российской оккупации и как следствие паспортизации украинских граждан. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Да, я выступаю за двойное гражданство, рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но здесь очень важно, ко времени ли это именно сегодня. Поэтому сложно - вы сами понимаете, как это было относительно временной оккупации нашего украинского полуострова. Вы знаете, что есть паспортизация на протяжении более 20 лет российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас идут параллельные вещи на территории временно оккупированного Донбасса. Около 600 тыс. российских паспортов розданы на наших украинских территориях, которые сейчас оккупированы", - сказал Президент.

Детали

По его словам, в мирное время этот вопрос парламентарии могли бы быстро проголосовать в том числе и ради украинцев, которые имеют украинские корни, но живут в США, в Канаде, в ЕС и тому подобное.

"Это вопрос очень сложный именно потому, что есть паспортизация. И некоторые граждане, которые имеют другие гражданства, могут через этот закон принять украинское (гражданство - ред.)... Актуальный вопрос, но из-за сложности, которые я назвал, нам надо выстроить такое законодательство относительно двойного гражданства - оно не может быть универсальным" , - отметил Глава государства.

Он добавил, что подход должен быть отдельным для каждой общины и страны.

Добавим

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, согласно которому возможность стать гражданами РФ по упрощенной процедуре получили люди, "которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Количество жителей ОРДЛО, которые принудительно получили российские паспорта, на конец апреля 2021 года, по данным российских чиновников, достигло 538 тыс. человек, и к концу года, верят в РФ, их число возростет до миллиона.

Как сообщал ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, только в оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная российская паспортизация коснулась чуть ли не 90% населения.

В этом году стало известно, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украины районов Донбасса с российскими паспортами.

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