Шмыгаль: прорабатываются вопросы создания в Украине замкнутого цикла производства вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На сегодня прорабатываются вопросы по созданию в Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Форуме оборонных индустрий, передает корреспондент УНН.
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«Сейчас как никогда мы нуждаемся в эффективной работе государственных оборонных предприятий, заводов и бюро. российский режим мечтал о демилитаризации Украины. Вместо этого Украина ежемесячно только наращивает темпы производства военного вооружения и техники. Можно сказать: «кто посеял ветер — тот пожнет бурю», — сказал Шмыгаль.
По его словам, на сегодня Украина уже сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники.
«Кроме того, прорабатываются вопросы по созданию в Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов. Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров», — рассказал Шмыгаль.
Дополнение
Как указал Шмыгаль, украинский ВПК сегодня переживает новое рождение. Запускаются новые производства и расширяют те, которые давали результаты до начала полномасштабного вторжения рф.