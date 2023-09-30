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Шмигаль: опрацьовуються питання створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння

Шмигаль: опрацьовуються питання створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння

Київ • УНН

 • 214646 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Наразі опрацьовуються питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Форумі оборонних індустрій, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Зараз як ніколи ми потребуємо ефективної роботи державних оборонних підприємств, заводів та бюро. російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує темпи виробництва військового озброєння та техніки. Можна сказати: «хто посіяв вітер — той пожне бурю», — сказав Шмигаль.

За його словами, на сьогодні Україна вже співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки.

«Крім того, опрацьовуються питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів. Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагає поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс в промислове середовище країн-партнерів», — розповів Шмигаль.

Доповнення

Як вказав Шмигаль, український ВПК сьогодні переживає нове народження. Запускаються нові виробництва та розширюють ті, які давали результати до початку повномасштабного вторгнення рф.

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