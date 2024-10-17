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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль назвал приоритетные задачи в плане по разминированию Украины

Шмыгаль назвал приоритетные задачи в плане по разминированию Украины

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:00  •  1367 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль заявил, что 140 тыс. кв. км Украины могут быть заминированы. Правительство планирует обследовать большинство этих территорий до 2033 года и создать международную коалицию по разминированию.

Четверть территории Украины потенциально загрязнена минами и боеприпасами. Это около 140 тысяч квадратных километров. Об этом Конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Саммит по вопросам противоминной деятельности в Украине проходит в Лозанне, что в Швейцарии. Во время выступления Шмыгаль подчеркнул, что разминирование Украины - это глобальный проект, который должен объединить мир.

Наша главная амбициозная цель - чтобы к 2033 году мы обследовали абсолютное большинство потенциально заминированной территории, и Украина была чистой от минного мусора

- заявил Шмыгаль. 

По его словам, на этом пути надо выполнить несколько ключевых задач, в частности: 

  • создать полноценную систему управления противоминной деятельностью;
  • сформировать долгосрочную международную коалицию разминирования Украины;
  • расширить производство машин по разминированию, а также использование инновационных методов и технологий;
  • повысить осведомленность общественности о заминированных территориях, а также информировать людей о рисках. По каждому из этих пунктов у нас есть важные достижения.

Спасибо Швейцарии за организацию конференции, которая собрала более 50 официальных делегаций. Призвал участников присоединиться к Лозаннскому призыву к действию, который станет итоговым документом конференции

- подытожил Шмыгаль. 

Напомним,

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что на обследование и разминирование территорий необходимо 34 млрд долларов. Правительство работает над удешевлением процесса и внедрением инновационных подходов к финансированию, в частности выпуском тематических облигаций.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль