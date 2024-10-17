Шмыгаль назвал приоритетные задачи в плане по разминированию Украины

Четверть территории Украины потенциально загрязнена минами и боеприпасами. Это около 140 тысяч квадратных километров. Об этом Конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Саммит по вопросам противоминной деятельности в Украине проходит в Лозанне, что в Швейцарии. Во время выступления Шмыгаль подчеркнул, что разминирование Украины - это глобальный проект, который должен объединить мир.

Наша главная амбициозная цель - чтобы к 2033 году мы обследовали абсолютное большинство потенциально заминированной территории, и Украина была чистой от минного мусора - заявил Шмыгаль.

По его словам, на этом пути надо выполнить несколько ключевых задач, в частности:

создать полноценную систему управления противоминной деятельностью;

сформировать долгосрочную международную коалицию разминирования Украины;



расширить производство машин по разминированию, а также использование инновационных методов и технологий;



повысить осведомленность общественности о заминированных территориях, а также информировать людей о рисках. По каждому из этих пунктов у нас есть важные достижения.



Спасибо Швейцарии за организацию конференции, которая собрала более 50 официальных делегаций. Призвал участников присоединиться к Лозаннскому призыву к действию, который станет итоговым документом конференции - подытожил Шмыгаль.

Напомним,

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что на обследование и разминирование территорий необходимо 34 млрд долларов. Правительство работает над удешевлением процесса и внедрением инновационных подходов к финансированию, в частности выпуском тематических облигаций.