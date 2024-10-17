Шмигаль назвав пріоритетні завдання у плані з розмінування України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що 140 тис. кв. км України можуть бути заміновані. Уряд планує обстежити більшість цих територій до 2033 року та створити міжнародну коаліцію з розмінування.
Чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це близько 140 тисяч квадратних кілометрів. Про це на конференції з питань протимінної діяльності в Україні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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Саміт питань протимінної діяльності в Україні відбувається в Лозанні, що у Швейцарії. Під час виступу Шмигаль підкреслив, що розмінування України — це глобальний проєкт, який має об’єднати світ.
Наша головна амбітна мета — аби до 2033 року ми обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території, і Україна була чистою від мінного сміття
За його словами, на цьому шляху треба виконати декілька ключових завдань, зокрема:
- створити повноцінну систему управління протимінною діяльністю;
- сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України;
- розширити виробництво машин із розмінування, а також використання інноваційних методів та технологій;
- підвищити обізнаність громадськості про заміновані території, а також інформувати людей про ризики. По кожному з цих пунктів у нас є важливі досягнення.
Дякуємо Швейцарії за організацію конференції, яка зібрала більше 50 офіційних делегацій. Закликав учасників приєднатися до Лозаннського заклику до дії, який стане підсумковим документом конференції
Нагадаємо
Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що на обстеження та розмінування територій необхідно 34 млрд доларів. Уряд працює над здешевленням процесу та впровадженням інноваційних підходів до фінансування, зокрема випуском тематичних облігацій.