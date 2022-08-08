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Шмыгаль дал задачу Минфину по закупке газа украинской добычи

Шмыгаль дал задачу Минфину по закупке газа украинской добычи

Киев • УНН

 • 120299 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал задачу Минфину проработать механизм направления средств, полученных от ренты, на закупку газа украинской добычи, передает УНН.

Цитата

«Подготовку к отопительному сезону и состояние закупки и закачки газа в хранилища обсудили во время совещания с участием Минэнерго, Минэкономики, Минфина и НАК "Нафтогаз". Заслушал информацию о текущем положении дел. По информации "Нафтогаза", по состоянию на 8 августа в подземные хранилища закачано 12,2 млрд куб. м газа», - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Детали

По его словам, перед компанией стоит задача обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

«Развитие украинской добычи газа — первоочередная задача для всех ответственных лиц. Дал задачу Минфину проработать механизм по направлению средств, полученных от ренты, на закупку газа украинской добычи», - написал Шмыгаль.

Дополнение

5 августа сообщалось, что состояние готовности Украины к отопительному сезону составляет 60%.

Во время подготовки к отопительному сезону каждый регион и город должны сделать стресс-тест. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и добавил, что необходимо проверить, как будут работать города, когда исчезает теплоснабжение.

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