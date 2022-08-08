Шмигаль дав завдання Мінфіну щодо закупівлі газу українського видобутку

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«Підготовку до опалювального сезону та стан закупівлі й закачування газу в сховища обговорили під час наради за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну та НАК "Нафтогаз". Заслухав інформацію щодо поточного стану справ. За інформацією "Нафтогазу", станом на 8 серпня в підземні сховища закачано 12,2 млрд куб. м газу», - повідомив Шмигаль у Telegram.

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За його словами, перед компанією стоїть завдання забезпечити стабільне проходження опалювального сезону.

«Розвиток українського видобутку газу — першочергове завдання для всіх відповідальних осіб. Дав завдання Мінфіну опрацювати механізм щодо спрямування коштів, отриманих від ренти, на закупівлю газу українського видобутку», - написав Шмигаль.

Доповнення

5 серпня повідомлялося, що стан готовності України до опалювального сезону становить 60%.

Під час підготовки до опалювального сезону кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов і додав, що необхідно перевірити, як працюватимуть міста, коли зникає теплопостачання.