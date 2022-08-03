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Підготовка до опалювального сезону: кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест

Підготовка до опалювального сезону: кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест

Київ • УНН

 • 216208 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Під час підготовки до опалювального сезону кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов і додав, що необхідно перевірити, як працюватимуть міста, коли зникає теплопостачання, передає УНН із посиланням на Кабмін.

Деталі

Сьогодні відбулась урядова селекторна нарада однією з тем якої була підготовка до осінньо-зимового періоду.

«В Україні та в Європі усі розуміють, що росія буде продовжувати енергетичну війну, використовувати газ як гібридну зброю, а тому ми готуємося до будь-яких сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду. Ми готові оперативно реагувати на обґрунтовані потреби регіонів у додаткових ресурсах», — заявив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр Чернишов означив 4 блоки стабільного проходження опалювального сезону: баланс ресурсів, цінова стабільність і фінансова спроможність, інфраструктурна підготовка та технічні резерви для аварійних ситуацій. Також він наголосив на необхідності готуватися до надзвичайних ситуацій.

Цитата

«Кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест. Необхідно перевірити, як працюватиме місто, коли зникає теплопостачання: як облаштовані пункти обігріву, чи готове резервне обладнання, чи наявні плани швидкого реагування, чи витримають мережі перехід на електричне опалення. Міста мають заготувати запаси твердого палива та альтернативного палива для упевненого проходження опалювального сезону», — зазначив Чернишов.

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Доповнення

Шмигаль повідомляв раніше, що ціну на газ для Теплокомуненерго зафіксували до 31 травня 2023 року на рівні 7,40 грн за куб. м.

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