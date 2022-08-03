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Подготовка к отопительному сезону: каждый регион и город должны сделать стресс-тест

Подготовка к отопительному сезону: каждый регион и город должны сделать стресс-тест

Киев • УНН

 • 216204 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во время подготовки к отопительному сезону каждый регион и город должны сделать стресс-тест. Об этом сообщил министр развития общингромад и территорий Украины Алексей Чернышев и добавил, что необходимо проверить, как будут работать города, когда исчезает теплоснабжение, передает УНН со ссылкой на Кабмин.

Детали

Сегодня состоялось правительственное селекторное совещание, одной из тем которого была подготовка к осенне-зимнему периоду.

«В Украине и Европе все понимают, что россия будет продолжать энергетическую войну, использовать газ как гибридное оружие, а потому мы готовимся к любым сценариям прохождения осенне-зимнего периода. Мы готовы оперативно реагировать на обоснованные потребности регионов в дополнительных ресурсах», — заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр Чернышев наметил 4 блока стабильного прохождения отопительного сезона: баланс ресурсов, ценовая стабильность и финансовая способность, инфраструктурная подготовка и технические резервы для аварийных ситуаций. Также он отметил необходимость готовиться к чрезвычайным ситуациям.

Цитата

«Каждый регион и город должны сделать стресс-тест. Необходимо проверить, как будет работать город, когда исчезает теплоснабжение: как обустроены пункты обогрева, готово ли резервное оборудование, есть ли планы быстрого реагирования, выдержат ли сети переход на электрическое отопление. Города должны заготовить запасы твердого топлива и альтернативного топлива для уверенного прохождения отопительного сезона», — отметил Чернышев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство определило первоочередные расходы на подготовку к отопительному сезону и меры гражданской защиты

Дополнение

Шмыгаль сообщал ранее, что цену на газ для Теплокоммунэнерго зафиксировали до 31 мая 2023 года на уровне 7,40 грн за куб. м.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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