Подготовка к отопительному сезону: каждый регион и город должны сделать стресс-тест
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Во время подготовки к отопительному сезону каждый регион и город должны сделать стресс-тест. Об этом сообщил министр развития общингромад и территорий Украины Алексей Чернышев и добавил, что необходимо проверить, как будут работать города, когда исчезает теплоснабжение, передает УНН со ссылкой на Кабмин.
Детали
Сегодня состоялось правительственное селекторное совещание, одной из тем которого была подготовка к осенне-зимнему периоду.
«В Украине и Европе все понимают, что россия будет продолжать энергетическую войну, использовать газ как гибридное оружие, а потому мы готовимся к любым сценариям прохождения осенне-зимнего периода. Мы готовы оперативно реагировать на обоснованные потребности регионов в дополнительных ресурсах», — заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Министр Чернышев наметил 4 блока стабильного прохождения отопительного сезона: баланс ресурсов, ценовая стабильность и финансовая способность, инфраструктурная подготовка и технические резервы для аварийных ситуаций. Также он отметил необходимость готовиться к чрезвычайным ситуациям.
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«Каждый регион и город должны сделать стресс-тест. Необходимо проверить, как будет работать город, когда исчезает теплоснабжение: как обустроены пункты обогрева, готово ли резервное оборудование, есть ли планы быстрого реагирования, выдержат ли сети переход на электрическое отопление. Города должны заготовить запасы твердого топлива и альтернативного топлива для уверенного прохождения отопительного сезона», — отметил Чернышев.
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Дополнение
Шмыгаль сообщал ранее, что цену на газ для Теплокоммунэнерго зафиксировали до 31 мая 2023 года на уровне 7,40 грн за куб. м.