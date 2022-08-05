Україна на 60% готова готова до опалювального сезону – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Стан готовності України до опалювального сезону становить 60%. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
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“Стан готовності до опалювального сезону майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%, мереж – 57%, об’єктів теплопостачання – 58%”, – повідомив прем’єр.
Деталі
Зокрема, вже 141 об’єкт теплопостачання відремонтовано. Дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, вже відновлено. Також створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон. На ці потреби Уряд виділив 1,4 млрд грн.
“Вчора разом із міністром енергетики відвідали одне з енергогенеруючих підприємств державного «Центренерго». Підготовчі роботи до опалювального сезону там ведуться. Один із ключових аспектів підготовки — це накопичення енергоресурсів. 1,8 млн тонн вугілля вже є. На початок опалювального сезону має бути 2,5 млн тонн. Прошу міністра енергетики Германа Галущенка тримати це питання на особистому контролі”, – поінформував прем’єр.
Окрім цього, наразі закачано вже 12,1 млрд кубів газу. План міністерства енергетики становить 19 млрд. куб. м на опалювальний сезон.
“Такий план передбачає можливість використання 2,6 млрд кубічних метрів газу для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі реалізації різноманітних військових ризиків. Тобто, враховуємо всі можливі сценарії, аби ніхто з українців не залишився взимку без тепла”, – додав прем’єр-міністр.
Доповнення
Кабмін ухвалив рішення про продовження ще на місяць дію пільгової ціни на газ для постачальників гарячої води.