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Україна на 60% готова готова до опалювального сезону – Шмигаль

Україна на 60% готова готова до опалювального сезону – Шмигаль

Київ • УНН

 • 175802 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Стан готовності України до опалювального сезону становить 60%. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

“Стан готовності до опалювального сезону майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%, мереж – 57%, об’єктів теплопостачання – 58%”, – повідомив прем’єр.

Деталі

Зокрема, вже 141 об’єкт теплопостачання відремонтовано. Дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, вже відновлено. Також створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон. На ці потреби Уряд виділив 1,4 млрд грн.

“Вчора разом із міністром енергетики відвідали одне з енергогенеруючих підприємств державного «Центренерго». Підготовчі роботи до опалювального сезону там ведуться. Один із ключових аспектів підготовки — це накопичення енергоресурсів. 1,8 млн тонн вугілля вже є. На початок опалювального сезону має бути 2,5 млн тонн. Прошу міністра енергетики Германа Галущенка тримати це питання на особистому контролі”, – поінформував прем’єр.

Окрім цього, наразі закачано вже 12,1 млрд кубів газу. План міністерства енергетики становить 19 млрд. куб. м на опалювальний сезон.

“Такий план передбачає можливість використання 2,6 млрд кубічних метрів газу для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі реалізації різноманітних військових ризиків. Тобто, враховуємо всі можливі сценарії, аби ніхто з українців не залишився взимку без тепла”, – додав прем’єр-міністр.

Доповнення

Кабмін ухвалив рішення про продовження ще на місяць дію пільгової ціни на газ для постачальників гарячої води.

Українські Національні Новини

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