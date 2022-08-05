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Украина на 60% готова к отопительному сезону – Шмигаль

Украина на 60% готова к отопительному сезону – Шмигаль

Киев • УНН

 • 175795 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Состояние готовности Украины к отопительному сезону составляет 60%. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишет УНН.

Цитата

“Состояние готовности к отопительному сезону почти 60%. Состояние готовности жилых домов к отопительному сезону 56%, сетей – 57%, объектов теплоснабжения – 58%”, – сообщил премьер.

Детали

В частности, уже 141 объект теплоснабжения отремонтирован. Две ТЭЦ, которые получили повреждения от обстрелов, уже восстановлены. Также создается резервный запас оборудования в случае повреждения инфраструктуры в отопительный сезон. На эти нужды правительство выделило 1,4 млрд грн.

“Вчера вместе с министром энергетики посетили одно из энергогенерирующих предприятий государственного «Центрэнерго». Подготовительные работы к отопительному сезону там ведутся. Один из ключевых аспектов подготовки — это накопление энергоресурсов. 1,8 млн тонн угля уже есть. К началу отопительного сезона должно быть 2,5 млн тонн. Прошу министра энергетики Германа Галущенко держать этот вопрос на личном контроле”, – проинформировал премьер’ер.

Кроме этого, в настоящее время закачано уже 12,1 млрд кубов газа. План министерства энергетики составляет 19 млрд куб. м на отопительный сезон.

“Такой план предусматривает возможность использования 2,6 млрд кубометров газа для нужд ТЭС и ТЭЦ в случае реализации различных военных рисков. То есть, учитываем все возможные сценарии, чтобы никто из украинцев не остался зимой без тепла”, – добавил премьер-министр.

Дополнение

Кабмин принял решение о продлении еще в месяц действия льготной цены на газ для поставщиков горячей воды.

Украинские Национальные Новости

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