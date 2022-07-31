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Уряд продовжив дію пільгової ціни на газ для постачальників гарячої води

Уряд продовжив дію пільгової ціни на газ для постачальників гарячої води

Київ • УНН

 • 166900 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Кабмін ухвалив рішення про продовження ще на місяць дію пільгової ціни на газ для постачальників гарячої води. Відповідну постанову, ухвалено 29 липня, оприлюднено на Урядовому порталі, передає УНН.

Деталі

Рішенням уряду вносяться зміни до постанови від 31 травня 2022 року №637 про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо постачання газу виробникам теплової енергії, відповідно до яких пільгова ціна на газ для постачальників гарячої води діятиме до 31 серпня 2022 року.

Документ також регламентує коефіцієнт для отримання пільг у разі використання газу або електроенергії для індивідуального опалення (коефіцієнт 0,1).

Нагадаємо

Постачання газу за пільговою ціною для забезпечення централізованого гарячого водопостачання було затверджене рішенням уряду наприкінці травня. Пільгова вартість становить 7420 грн (з ПДВ) за 1000 кубометрів.

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