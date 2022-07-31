Правительство продлило действие льготной цены на газ для поставщиков горячей воды

Детали

Решением правительства вносятся изменения в постановление от 31 мая 2022 года №637 о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа по поставкам газа производителям тепловой энергии, в соответствии с которыми льготная цена на газ для поставщиков горячей воды будет действовать до 31 августа 2022 года.

Документ также регламентирует коэффициент получения льгот при использовании газа или электроэнергии для индивидуального отопления (коэффициент 0,1).

Напомним

Поставка газа по льготной цене для обеспечения централизованного горячего водоснабжения была утверждена решением правительства в конце мая. Льготная стоимость составляет 7420 грн (с НДС) за 1000 кубометров.