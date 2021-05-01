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Шмыгаль дал прогноз роста средней заработной платы до конца года

Шмыгаль дал прогноз роста средней заработной платы до конца года

Киев  •  УНН

 • 23080 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз роста средней заработной платы украинцев до конца текущего года на основе экономических показателей, об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата

"По данным Госкомстата в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен. Это на 2,2 тысячи гривен больше, чем за этот же месяц прошлого года. Наибольший рост зарплат за год было в Черновицкой (на + 31%), Донецкой (+ 30%) и Тернопольской (+ 27%) областях. Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14 500 гривен", - считает премьер.

Экономические показатели

Недавно Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, учитывая, в частности, стремительное восстановление мировой экономики и усиления инфляционного давления со стороны, в частности, рост потребительского спроса из-за повышения зарплат.

Касательно темпов роста экономики, то к концу года, по прогнозам МВФ, они составят около 4%.

Кроме того, НБУ ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

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