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Шмигаль дав прогноз зростання середньої заробітної плати до кінця року

Шмигаль дав прогноз зростання середньої заробітної плати до кінця року

Київ • УНН

 • 23093 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз зростання середньої заробітної плати українців до кінця поточного року на основі економічних показників, про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Цитата

“За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року. Найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях. Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень”, — вважає прем’єр.

Економічні показники

Нещодавно Національний банк України погіршив прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році, з огляду, зокрема, на стрімке відновлення світової економіки та посилення інфляційного тиску з боку, зокрема, зростання споживчого попиту через підвищення зарплат.

Щодо темпів зростання економіки, то до кінця року, за прогнозами МВФ, вони становитимуть близько 4%.

Крім того, НБУ погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2021 році з 4,2% до 3,8%. У 2022‒2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

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