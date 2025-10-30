Шли 16 км босиком: подразделение «Белые ангелы» эвакуировало супругов, вышедших из фронтового Торского

Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы" эвакуировала супругов, которые вышли из фронтового Торского, пройдя 16 км, держась за велосипед. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

Подробности

Как сообщили в МВД, супруги три дня не ели, а их дом полностью сгорел - они едва успели выбежать. Оставшись без крова, пенсионеры пешком отправились в Лиман.

Прилетело, едва успели выскочить из подвала. Все сгорело, ничего не осталось. Решили идти к зятю в Лиман. В 9 утра вышли и где-то около 14-ти дошли. Остановились у людей, потому что жене стало плохо с сердцем. Преодолели 16 км, держась за велосипед. Женщина шла босая, потому что натерла ноги сапогами - рассказал мужчина.

Напомним

Украине удалось вернуть из оккупации еще одного украинского подростка, который более двух лет жил под постоянным давлением и контролем оккупантов.