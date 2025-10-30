Йшли 16 км босоніж: підрозділ “Білі янголи” евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 12413 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 21377 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
15:59 • 17010 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 21817 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 48847 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 9796 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26496 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24269 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27911 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19074 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 35038 перегляди
Найбільший індійський НПЗ шукає поставки з Америки після санкцій США проти рф - Bloomberg30 жовтня, 11:55 • 8996 перегляди
Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї30 жовтня, 12:42 • 10245 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту15:14 • 16301 перегляди
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі15:42 • 3654 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 35078 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 48847 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 49096 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 110609 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 100059 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Антоніу Гутерреш
Ед Мілібенд
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Слов'янськ
Реклама
УНН Lite
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41 • 1636 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 40628 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 47125 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 70643 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 74349 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Ядерна бомба B61
ChatGPT

Йшли 16 км босоніж: підрозділ “Білі янголи” евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Евакуаційна група поліції "Білі янголи" евакуювала подружжя, яке пройшло 16 км з фронтового Торського до Лимана. Їхній будинок згорів, і вони три дні не їли, жінка йшла босоніж.

Йшли 16 км босоніж: підрозділ “Білі янголи” евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського

Евакуаційна група поліції "Білі янголи" евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського, ідучи 16 км, тримаючись за велосипед. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в МВС, подружжя три дні не їли, а їхній будинок повністю згорів - вони люди ледь встигли вибігти. Залишившись без даху над головою, пенсіонери пішки вирушили до Лимана.

Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман. О 9 ранку вийшли та десь близько 14-ї дійшли. Зупинились у людей, бо дружині стало зле з серцем. Подолали 16 км, тримаючись за велосипед. Жінка йшла боса, бо натерла ноги чоботами

- розповів чоловік. 

Нагадаємо

Україні вдалось повернули з окупації ще одного українського підлітка, який понад два роки жив під постійним тиском і контролем окупантів.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність