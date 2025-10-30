Йшли 16 км босоніж: підрозділ “Білі янголи” евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського

Евакуаційна група поліції "Білі янголи" евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського, ідучи 16 км, тримаючись за велосипед. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в МВС, подружжя три дні не їли, а їхній будинок повністю згорів - вони люди ледь встигли вибігти. Залишившись без даху над головою, пенсіонери пішки вирушили до Лимана.

Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман. О 9 ранку вийшли та десь близько 14-ї дійшли. Зупинились у людей, бо дружині стало зле з серцем. Подолали 16 км, тримаючись за велосипед. Жінка йшла боса, бо натерла ноги чоботами - розповів чоловік.

