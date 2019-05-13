Школьница изрезала руку лезвием из-за интернет-игры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Сумах школьница порезала себе руку лезвием из-за игры, которая установлена у нее на телефоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"В прошлом месяце на территории г. Сумы зарегистрирован случай, когда ученица 6-го класса, которая с октября 2018 играет в мобильное приложение, которое содержит небольшие рассказы, лезвием на своей правой руке нанесла соответствующую надпись", - отмечается в сообщении.
Поэтому в прокуратуре предупредили родителей о непредсказуемых последствиях при использовании подобных мобильных приложений.
"Основной совет родителям, дети которых имеют доступ к Интернету - чаще общайтесь со своими детьми, интересуйтесь их жизнью, особенно тем, в какие игры они играют и что смотрят в сети. Не стесняйтесь обращаться к специалистам за помощью", - добавили в пресс-службе.
Напомним, за пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства.