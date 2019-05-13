Школярка порізала руку лезом через інтернет-гру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Сумах школярка порізала собі руку лезом через гру, яка встановлена у неї на телефоні. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
"Минулого місяця на території м. Суми зареєстровано випадок, коли учениця 6-го класу, яка з жовтня 2018 року грає у мобільний додаток, який містить невеликі оповідання, лезом на своїй правій руці нанесла відповідний напис", - зазначається у повідомленні.
Тож у прокуратурі попередили батьків про непередбачувані наслідків при використанні подібних мобільних додатків.
"Основна порада батькам, діти яких мають доступ до Інтернету – частіше спілкуйтесь зі своїми дітьми, цікавтесь їх життям, особливо тим, у які ігри вони грають та що дивляться в мережі. Не соромтесь звертатись до фахівців за допомогою", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, за п’ять років в Україні зафіксовано понад 15 тис. випадків доведення до самогубства.