Школу, в которой обрушилась крыша, сдали в эксплуатацию полгода назад

По словам правоохранителей, победитель открытых торгов, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, предложил построить спортарену за 17,5 млн гривен.

Отметим, 21 мая 2018 года Киевская областная государственная администрация сообщила, что в Киевской области отрыли ДЮСШ FAVORITE FIT. Тогда же чиновники заверили, что в Украине до сих пор не строили такую ​​конструкцию.



"За инженерными решениями аналогов этому проекту в Украине нет - такую ​​конструкцию в нашей стране никогда не создавали. Общая площадь спортивной арены - почти 1500 м2. Самым и ответственным этапом работы стал монтаж арочной конструкции, для чего специально установили оборудование, которое позволяет гнуть металлические секции, которые собираются и монтируются на месте. В результате за два дня установили купол шириной 24 метра. Внутри получили открытое пространство для занятий спортом без перегородок и препятствий", - говорилось в сообщении.



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Также, в Киевской областной государственной администрации добавили, что строительство началось 12 сентября 2017 года. Всего на реализацию проекта потребовалось около 8 месяцев.



"Этот социальный объект имеет не только уникальную конструкцию, но и оснащен качественным оборудованием. Закуплено весь необходимый спортивный инвентарь", - говорилось в сообщении.

Напомним, спасатели уже сутки ликвидируют последствия обвала крыши в спортивной школе



Как сообщал УНН, в Киевской области из-за непогоды произошло обрушение потолка, во время этого в здании школы находилось 30 детей и 1 тренер, никто не пострадал.