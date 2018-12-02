Школу, в якій обвалився дах, здали в експлуатацію півроку тому

За словами правоохоронців, переможець відкритих торгів, який наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, запропонував побудувати спортарену за 17, 5 мільйонів гривень.

Зазначимо, 21 травня 2018 року Київська обласна державна адміністрація повідомила, що в Київській області відрили ДЮСШ FAVORITE FIT. Тоді ж чиновники запевнили, що в Україні досі не будували таку конструкцію.



"За інженерними рішеннями аналогів цьому проекту в Україні немає – таку конструкцію у нашій країні ще ніколи не створювали. Загальна площа спортивної арени – майже 1500 м2. Найважчим і найвідповідальнішим етапом роботи став монтаж арочної конструкції, для чого спеціально встановили устаткування, яке дозволяє гнути металеві секції, що збираються і монтуються на місці. У результаті за два дні встановили купол шириною 24 метри. Всередині отримали відкритий простір для занять спортом без жодних перегородок і перепон", - йшлося в повідомленні.



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Також, в Київській обласній державній адміністрації додали, що будівництво почалося 12 вересня 2017 року. Загалом на реалізацію проекту знадобилося близько 8 місяців.



"Цей соціальний об’єкт має не тільки унікальну конструкцію, а й оснащений якісним обладнанням. Закуплено весь необхідний спортивний інвентар", - йшлося в повідомленні.



Нагадаємо, рятувальники вже добу ліквідовують наслідки обвалу даху в спортивній школі



Як повідомляв УНН, на Київщині через негоду стався обвал стелі, під час цього в будівлі школи знаходилося 30 дітей і 1 тренер, ніхто не постраждав.