Школы в Днепропетровской области закрыли на карантин из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Днепропетровской области закрывают на карантин классы и целые школы из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил УНН начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Андрей Кондратьев.
В областном центре уже закрыты более 20 классов в школах №129, №51, №66, №19.
Сложнее ситуация в области: в Новомосковском районе на карантин закрыты шесть школ, в Терновке - две школы (№1 и №4) и частично еще три (№5, №6, №7), в Павлоградском регионе - две.
Напомним, как сообщал УНН, в школах Харькова не будут внедрять карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом.