Школы в Днепропетровской области закрыли на карантин из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ

В областном центре уже закрыты более 20 классов в школах №129, №51, №66, №19.

Сложнее ситуация в области: в Новомосковском районе на карантин закрыты шесть школ, в Терновке - две школы (№1 и №4) и частично еще три (№5, №6, №7), в Павлоградском регионе - две.

Напомним, как сообщал УНН, в школах Харькова не будут внедрять карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом.