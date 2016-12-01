Школи на Дніпропетровщині закрили на карантин через захворюваність дітей на грип та ГРВІ
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Дніпропетровщині закривають на карантин класи та цілі школи через захворюваність дітей на грип та ГРВІ. Про це повідомив УНН начальник ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Андрій Кондратьєв.
В обласному центрі вже закриті більше 20 класів в школах №129, №51, №66, №19.
Складніша ситуація в області: у Новомосковському районі на карантин закриті шість шкіл, в Тернівці - дві школи (№1 і №4) і частково ще три (№5, №6, №7), в Павлоградському регіоні - дві.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у школах Харкова не впроваджуватимуть карантин через перевищений епідпоріг захворюваності на грип.